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В ДНР назвали условие для участия во встрече контактной группы

ДНР готова ко встрече контактной группы при наличии у Киева конкретных предложений

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова к встрече контактной группы по Донбассу при наличии конкретных предложений и готовности официального Киева к диалогу. Условие для участия назвал пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после того как у Киева были затребованы конкретные предложения по разрешению ситуации, «украинцы сразу же отменили заседание». «Встречаться исключительно ради встречи, для некой имитации переговоров — мы действительно не готовы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия примет участие в срочной встрече контактной группы из-за обострения на востоке Украины, если Донбасс и Киев договорятся о ее проведении.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине опровергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Марина Совина
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