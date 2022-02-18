Россия примет участие во встрече контактной группы в случае ее проведения

Россия примет участие в cрочной встрече контактной группы из-за обострения на востоке Украины, если Донбасс и Киев договорятся о ее проведении. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Собеседник агентства указал, что «если Киев и Донбасс договорятся о ее созыве, российские представители, конечно, будут участвовать как посредники».

Ранее президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации размещения прибывающих туда беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением к жителям республики, в котором рассказал о планах Киева в ближайшее время перейти к наступлению на территорию ДНР и ЛНР.