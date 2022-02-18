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Среда обитания

Россияне бросились снимать жилье в складчину

В ЦИАН рассказали, что россияне стали реже жить в одиночку и чаще выбирать тесные квартиры

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На фоне подорожания недвижимости в крупных городах россияне бросились снимать более тесные квартиры и стали реже жить в одиночку. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, сообщает «Российская газета».

Специалисты изучили рынок аренды недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Они выяснили, что большинство жителей обоих городов при поиске жилья вдвоем выберут «однушку», а снять в складчину «двушку» готовы лишь 43 процента москвичей и 32 процента петербуржцев.

В ЦИАН рассказали, что частыми стали объявления, когда в однокомнатных квартирах готовы жить втроем: в столице к таким условиям готовы 15 процентов соискателей, а в Петербурге — 16 процентов. Аналитики нашли и такие варианты, где жить в «однушке» готовы сразу четверо или пятеро арендаторов.

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Однако чаще всего мини-коммуны по-прежнему образуются в «двушках». В Москве вчетвером проживает в таких квартирах 71 процент арендаторов, а в Петербурге — 72 процента. Причем речь, как правило, идет не о семьях — только у 13 процентов съемщиков двухкомнатных квартир есть дети.

В одиночку проживает 21 процент квартирантов в столице и 29 процентов петербуржцев — подавляющее большинство снимает однокомнатные квартиры. В ЦИАН также заметили рост спроса в Москве и Петербурге на аренду жилой недвижимости, а так называемое уплотнение на рынке связали с резким ростом арендных ставок. Подорожание съемного жилья эксперты зафиксировали и в других крупных городах России.

Нина Ташевская
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