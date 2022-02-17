Россиян предупредили о подорожании аренды квартир

С начала 2022 года арендные ставки выросли в большинстве крупных городов России. О подорожании съемных квартир предупредили эксперты портала «Мир Квартир» в своем исследовании.

Аналитики оценили динамику арендной платы в 70 населенных пунктах. Специалисты выяснили, что в январе и первой половине февраля однокомнатные квартиры подорожали в 54 городах, двухкомнатные — в 44, а трехкомнатные — в 50. Лидером по росту цен оказался Владимир, где с начала года съемные «однушки» прибавили в цене 10,1 процента, «двушки» — 16,7 процента, а «трешки» — 14,1 процента.

В пятерку регионов с максимально подорожавшей арендой жилья вошли Ленинградская область (плюс 8 процентов за «однушку», плюс 11,9 процента за «двушку» и плюс 11,9 за «трешку»), Якутск (плюс 10,8 процента, плюс 12,2 процента и плюс 7,9 процента), Новосибирск (плюс 7,3 процента, плюс 8,2 процента и плюс 12,5 процента) и Мурманск (плюс 4,6 процента, плюс 8 процентов и плюс 14,8 процента).

Динамика арендных ставок в Подмосковье (однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали на 6,9 процента, а трехкомнатные — на 6,4 процента) оказалась больше, чем в Москве, где съемные «однушки» подешевели на один процент, а «двушки» и «трешки» прибавили в цене 1,1 и 4,4 процента соответственно.

В целом по России аренда однокомнатных квартир стала дороже на 3,8 процента, двухкомнатных — на 1,7 процента, а трехкомнатных — на 2,3 процента. Аналитики связывают такую тенденцию с прохождением пика заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса и с массовым возвращением работников с «удаленки». Помимо этого, интерес к аренде недвижимости увеличился на фоне роста ипотечных ставок — многие из желавших обзавестись собственными квартирами перешли на рынок съемного жилья.

Ранее специалисты портала «Мир квартир» отметили рост ставок по аренде комнат в России. По оценкам аналитиков, среднестатистическая комната в Москве стала стоить 17,3 тысячи рублей в месяц. На втором месте по уровню ставок — Сочи, где зафиксирована ставка в 14,4 тысячи в месяц. Замыкает тройку Санкт-Петербург (13 тысяч рублей в месяц). Затем идут Московская область (12,8 тысячи) и Хабаровск (12,3 тысячи).