Российский миллиардер выиграл суд в Европе по поводу своих денег

Миллиардер, основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка PostFinance по поводу закрытия своих счетов. Решение размещено на сайте Федерального суда Швейцарии.

В документе отмечается, что Вексельберг проживал в Швейцарии и с апреля 2018 года попал под санкции США. Осенью того же года он открыл в европейском банке PostFinance два счета, в швейцарских франках и в евро. В декабре финансовая организация сообщила миллиардеру о прекращении деловых отношений и закрытии счетов. В пояснении отмечалось, что PostFinance провел анализ досье Вексельберг, который показал «несоответствие стратегии банка профайлу клиента».

В феврале 2019 года бизнесмен подал в суд с требованием восстановить счета, но ему отказали. После этого Вексельберг подал апелляцию. В итоге Федеральный суд Швейцарии постановил отменить решение нижестоящего суда и удовлетворить иск Вексельберга. Банк обязали продолжать обслуживать его счета. PostFinance также должен бизнесмену денег, а именно — оплатить судебные издержки в размере восьми тысяч швейцарских франков (около 8,6 тысяч долларов) и выплатить Вексельбергу девять тысяч франков (около 9,7 тысячи долларов) компенсации.

Ранее Вексельберг заявил, что на его счетах в зарубежных банках из-за санкций США заблокировано более 1,5 миллиарда долларов. Тратить их можно с разрешения Минфина США, но ведомство его не выдает.