В Госдуме назвали неслучайным обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически отказался от выполнения Минских соглашений, поэтому недавнее обращение нижней палаты парламента к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) можно назвать неслучайным. Об этом он написал в Telegram.

По словам Володина, украинский лидер сказал, что не пойдет на переговоры с ДНР и ЛНР. «Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы?» — подчеркнул спикер Госдумы.

Мирные люди, как отметил парламентарий, страдают и гибнут, в связи с чем россияне не могут быть безучастными. Володин напомнил, что на территориях республик обнаруживаются массовые захоронения жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, а также применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором, уточнил председатель Госдумы.

Ранее он заявил, что преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ вместо осуждения и желания разобраться в ситуации занимают «страусиную позицию». Подобное Володин назвал поведение двойными стандартами.