Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме назвали неслучайным обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР

Спикер ГД Володин назвал неслучайным обращение к президенту России о признании ДНР и ЛНР
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически отказался от выполнения Минских соглашений, поэтому недавнее обращение нижней палаты парламента к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) можно назвать неслучайным. Об этом он написал в Telegram.

По словам Володина, украинский лидер сказал, что не пойдет на переговоры с ДНР и ЛНР. «Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы?» — подчеркнул спикер Госдумы.

Материалы по теме:
Госдума проголосовала за немедленную передачу Путину обращения по ДНР и ЛНР. Депутаты призывают признать их суверенитет
Госдума проголосовала за немедленную передачу Путину обращения по ДНР и ЛНР.Депутаты призывают признать их суверенитет
15 февраля
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля

Мирные люди, как отметил парламентарий, страдают и гибнут, в связи с чем россияне не могут быть безучастными. Володин напомнил, что на территориях республик обнаруживаются массовые захоронения жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, а также применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором, уточнил председатель Госдумы.

Ранее он заявил, что преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ вместо осуждения и желания разобраться в ситуации занимают «страусиную позицию». Подобное Володин назвал поведение двойными стандартами.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
WADA выступило с новым заявлением по делу Валиевой
Конкурент «Газпрома» выдвинул условие для поставок газа на Камчатку
Названы курорты с жильем по цене однокомнатной квартиры в Москве
Умер актер Геннадий Юхтин
Лукашенко прилетел в Москву
ФСБ и Росгвардия пресекли незаконную добычу золота на Урале
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве самогонного аппарата ребенка
В США назвали причины нежелания Китая поддерживать «вторжение» России на Украину
Разведка ДНР сообщила о стягивании техники ВСУ в жилые районы
Заменяющий Маслякова временный ведущий КВН покинул сцену в середине игры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.