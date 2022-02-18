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Популярная российская стендаперша рассказала об отказе от одного слова в шутках

Комик Яровицына отказалась от употребления в шутках грубого слова, обозначающего женщин

Кадр: LABELSMART / Youtube

Популярная российская юмористка, креативный продюсер программы «Женский стендап» на ТНТ Зоя Яровицына рассказала, что после критики зрителями отказалась от употребления в выступлениях одного обозначающего женщин грубого слова. В разговоре с командой проекта «Папа, закрой дверь» на YouTube стендаперша призналась, что больше не использует слово «шлюха» в шутках и монологах.

Яровицына отметила, что раньше достаточно часто произносила в выступлениях это слово. По словам комика, она не сильно задумывалась о его употреблении. Однако в какой-то момент к юмористке обратились пользователи Instagram, рассказавшие ей о недопустимости этого слова.

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«Стали объяснять, что это слатшейминг (практика критики людей, особенно женщин, за якобы вызывающий внешний вид и раскрепощенное поведение — прим. «Ленты.ру»); что то, чем я занимаюсь, неправильно; что я укрепляю тот стереотип, что мужчина, когда у него много женщин — это супер, а когда у женщины много половых партнеров, она шлюха», — рассказала Яровицына. Стендаперша призналась, что поначалу попросту заблокировала аккаунты написавших ей пользователей, однако позже задумалась над их словами и решила впредь не употреблять это слово в выступлениях.

Яровицына добавила, что сдержала данное себе обещание. Отказ от слова дался ей легко, уточнила юмористка.

Ранее бывшая участница команды КВН «Федор Двинятин» Наталия Медведева рассказала, что коллективу не разрешали произносить на сцене в «Клубе веселых и находчивых» слово «угги». Она также заявила, что командам КВН запрещалось многое из их выступлений.

Маргарита Щигарева
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