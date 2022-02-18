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Еще одна колонна автомобилей ЗВО отправилась в пункт дислокации после учений

Автомобильная колонна ЗВО возвращается в пункт постоянной дислокации после плановых учений

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Еще одна колона автомобилей подразделений Западного военного округа (ЗВО) начала возвращение в пункт постоянной дислокации после учений. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Подразделения ЗВО продолжают возвращение в пункты постоянной дислокации после плановых учений», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что в составе колонны находятся около 30 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом.

Когда военная часть прибудет в пункт назначения, ее обслужат и подготовят для дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения, уточнили в ведомстве.

Ранее в свои воинские гарнизоны отправились танки и другая бронетехника Западного военного округа. Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров.

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Анастасия Шейкина
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