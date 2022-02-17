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Танковая армия ЗВО отправилась в пункт дислокации после учений

Эшелон с танками Западного военного округа отправился в пункт постоянной дислокации

Минобороны России

Эшелон с танками и другой бронетехникой Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянной дислокации после проведения учений на полигонах. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России в четверг, 17 февраля.

Отмечается, что перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров.

В ведомстве пояснили, что по прибытии в пункты постоянной дислокации боевую технику подготовят к проведению дальнейших плановых мероприятий.

В сообщении Минобороны не назван регион, из которого силы возвращаются после учений подразделения танковой армии.

Во вторник, 15 февраля, стало известно, что подразделения Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места дислокаций после учений. При этом почти все военные округа, флоты и ВДВ продолжают отрабатывать маневры на некоторых направлениях.

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Анна Щербакова
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