Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала дезинформацией сообщения о готовящихся военных действиях украинских правительственных сил. С соответствующим заявлением выступили министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и ее генеральный секретарь Хельга Мария Шмид.

«Мы сожалеем о распространении дезинформации о готовящихся военных действиях украинских правительственных сил. Это критически сказывается на гражданском населении в зоне конфликта», — говорится в заявлении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ вместо осуждения и желания разобраться в ситуации занимают «страусиную позицию». Подобное поведение Володин назвал двойными стандартами.