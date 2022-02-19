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ОБСЕ назвала дезинформацией данные о предстоящих военных действиях Украины

ОБСЕ назвала дезинформацией сообщения о предстоящих военных действиях украинских сил

Фото: Vadim Ghirda / AP

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала дезинформацией сообщения о готовящихся военных действиях украинских правительственных сил. С соответствующим заявлением выступили министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и ее генеральный секретарь Хельга Мария Шмид.

«Мы сожалеем о распространении дезинформации о готовящихся военных действиях украинских правительственных сил. Это критически сказывается на гражданском населении в зоне конфликта», — говорится в заявлении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ вместо осуждения и желания разобраться в ситуации занимают «страусиную позицию». Подобное поведение Володин назвал двойными стандартами.

Марина Совина
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