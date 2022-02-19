Президент США Джо Байден заявил об отсутствии доказательств подготовки Украиной атаки на Донбасс. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, военные Украины демонстрируют выдержку, чтобы не позволить «заманить их в войну». Он отметил, что они также демонстрируют «прекрасное суждение о происходящем».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного звонка пришли к выводу, что значительного сокращения численности российских войск вблизи Украины не наблюдается. Политики отметили, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется.