Байден заявил об отсутствии доказательств подготовки Украиной атаки на Донбасс
Президент США Байден заявил, что нет доказательств подготовки Украиной атаки на Донбасс
Президент США Джо Байден заявил об отсутствии доказательств подготовки Украиной атаки на Донбасс. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.
По его словам, военные Украины демонстрируют выдержку, чтобы не позволить «заманить их в войну». Он отметил, что они также демонстрируют «прекрасное суждение о происходящем».
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в ходе телефонного звонка пришли к выводу, что значительного сокращения численности российских войск вблизи Украины не наблюдается. Политики отметили, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется.