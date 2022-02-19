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Число жертв сильнейшего паводка в Бразилии превысило 130

Globo: в результате сильнейшего паводка из-за дождей в Бразилии погибли 136 человек

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (штат Рио-де-Жанейро) превысило 130. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

По их данным, в результате катаклизма погибли 136 человек, из них 22 — несовершеннолетние. На текущий момент спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, в полицию поступили заявления о 216 пропавших, однако правоохранителям пока не известно, есть ли они среди спасенных и жертв.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру заявил, что прошедший дождь был самым сильным в городе с 1932 года.

Из-за аномальных дождей десятки домов на склонах холмов были разрушены, паводок смыл машины и разрушил инфраструктуру улиц. В поисковых работах заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры.

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Марина Совина
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