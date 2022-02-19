В Евросоюзе рассказали о потере Россией процветающего будущего

Россия может потерять процветающее будущее из-за того, что в политике сохраняет образ мышления темного прошлого. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Фрагмент ее выступления доступен на странице чиновницы в Twitter.

«Мир, не веря своим глазам, наблюдает, как мы сталкиваемся с крупнейшим наращиванием войск на европейской территории со времен самых мрачных дней холодной войны», — заявила председатель Еврокомиссии. Она отметила, что Россия и Китай своими действиями пытаются изменить существующий миропорядок и пытаются привести мир к «новой эре».

Ранее дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России в случае войны на Украине будут включать кредитные ограничения, а также блокировку поставок технологий.