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В Евросоюзе рассказали о потере Россией процветающего будущего

Дер Ляйен заявила, что Россия потеряет будущее из-за образа мышления темного прошлого

Фото: Francois Walschaerts / Reuters

Россия может потерять процветающее будущее из-за того, что в политике сохраняет образ мышления темного прошлого. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Фрагмент ее выступления доступен на странице чиновницы в Twitter.

«Мир, не веря своим глазам, наблюдает, как мы сталкиваемся с крупнейшим наращиванием войск на европейской территории со времен самых мрачных дней холодной войны», — заявила председатель Еврокомиссии. Она отметила, что Россия и Китай своими действиями пытаются изменить существующий миропорядок и пытаются привести мир к «новой эре».

Ранее дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России в случае войны на Украине будут включать кредитные ограничения, а также блокировку поставок технологий.

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Николай Чигасов
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