Еще одна европейская страна призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину, за исключением ряда западных областей. Исключение коснулось Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Всем австрийцам рекомендуется незамедлительно покинуть страну за исключением этих областей ввиду непредсказуемом ситуации с безопасностью», — сообщается в сообщении австрийского министерства. Австрийцам рекомендуется воспользоваться коммерческими воздушными или наземными рейсами.

Ранее власти Франции призвали своих граждан покинуть территорию Украины. В ведомстве посоветовали французским гражданам, не имеющим веских оснований для пребывания на Украине, покинуть территорию республики и отложить все поездки туда.