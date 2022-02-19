Еще одна европейская страна призвала своих граждан покинуть Украину
Австрийский МИД призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину
МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину, за исключением ряда западных областей. Исключение коснулось Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Всем австрийцам рекомендуется незамедлительно покинуть страну за исключением этих областей ввиду непредсказуемом ситуации с безопасностью», — сообщается в сообщении австрийского министерства. Австрийцам рекомендуется воспользоваться коммерческими воздушными или наземными рейсами.
Ранее власти Франции призвали своих граждан покинуть территорию Украины. В ведомстве посоветовали французским гражданам, не имеющим веских оснований для пребывания на Украине, покинуть территорию республики и отложить все поездки туда.