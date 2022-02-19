Французам посоветовали покинуть Украину

Власти Франции призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Об этом сообщает французский МИД, передает ТАСС.

В ведомстве посоветовали французским гражданам, не имеющим веских оснований для пребывания на Украине, покинуть территорию республики и отложить все поездки туда.

«Гражданам Франции, которые находятся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, в качестве меры предосторожности рекомендуется незамедлительно покинуть эти районы», — добавили в МИД.

13 февраля сообщалось о резком увеличении числа стран, рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину. К тому моменту с такими рекомендациями выступили власти более чем 30 государств.

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве отвергли планы по наступлению в регионе и заявили о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта. 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация гражданского населения.