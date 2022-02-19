Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач рассказал о влиянии коронавируса на желудок

Доктор Бордин рассказал, что COVID-19 существенно ухудшает течение желудочных заболеваний

Фото: Shutterstock

COVID-19 существенно ухудшает течение желудочных заболеваний. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный врач-гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин.

«В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания [желудочного]», — заявил врач.

Он также отметил, что рак желудка диагностируется на первых стадиях. При том, что заболевание «абсолютно предотвратимо», 40 процентов пациентов с раком желудка погибают в течение года его развития. Это происходит, как отметил Бордин, из-за отсутствия правильной профилактики.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов заявил, что после перенесенного коронавируса рекомендуется проверить сердце и сосуды, так как риск тромбоза остается высоким и после излечения. По словам хирурга, пациентам назначают прием антикоагулянтов, при этом самовольно прекращать их прием нельзя. Наиболее опасный период для развития тромбоэмболии, инфаркта, инсульта наступает через два-три месяца после коронавируса, подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ФСБ подтвердила попадание снарядов на территорию России
Врач рассказал о влиянии коронавируса на желудок
В ВОЗ рассказали о появлении более опасного штамма COVID-19
Первый поезд с беженцами из Донбасса отправили в Воронежскую область
«Динамо» нацелилось на футболиста «Ромы»
Москвичи вспомнили одну из старейших чебуречных столицы
Беженцы из Донбасса начали получать обещанные Путиным выплаты
Глава МВД Украины попал под обстрел в Донбассе
Певица Ольга Серябкина заступилась за «Большую глину» в центре Москвы
Зеленский не исключил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.