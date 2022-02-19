Врач рассказал о влиянии коронавируса на желудок

COVID-19 существенно ухудшает течение желудочных заболеваний. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный врач-гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин.

«В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания [желудочного]», — заявил врач.

Он также отметил, что рак желудка диагностируется на первых стадиях. При том, что заболевание «абсолютно предотвратимо», 40 процентов пациентов с раком желудка погибают в течение года его развития. Это происходит, как отметил Бордин, из-за отсутствия правильной профилактики.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов заявил, что после перенесенного коронавируса рекомендуется проверить сердце и сосуды, так как риск тромбоза остается высоким и после излечения. По словам хирурга, пациентам назначают прием антикоагулянтов, при этом самовольно прекращать их прием нельзя. Наиболее опасный период для развития тромбоэмболии, инфаркта, инсульта наступает через два-три месяца после коронавируса, подчеркнул он.