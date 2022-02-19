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США заявили о готовности ответить на «агрессию» России при необходимости

Глава Госдепа Блинкен заявил, что США при необходимости ответят на «агрессию» России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Annegret Hilse/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что Соединенные Штаты при необходимости ответят на «агрессию» России. Его слова приводит ТАСС.

«Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это», — указал глава Госдепартамента.

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Блинкен также отметил, что если будет атака на Киев, где проживает почти три миллиона человек, это станет катастрофой, пострадают и украинцы, и россияне.

По словам госсекретаря, Вашингтон будет искать дипломатические пути, пока не произойдет реальный акт агрессии, несмотря на то, что у американской стороны якобы есть информацию о готовности России к эскалации. Глава Госдепартамента заключил, что конфликт и война не отвечают ничьим интересам.

Ранее Блинкен обвинил Россию в создании ложных провокаций в Донбассе. Он заявил, что это часть российского сценария, направленная на оправдание начала агрессии Москвы против Киева, и указал на необходимость «проливать свет на происходящее», отметив, что несмотря на заявления российских властей об отводе войск от украинской границы, этого не произошло.

Марина Совина
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