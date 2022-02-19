Бывший сенатор США призвал изучить призыв России не расширять НАТО
Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк призвал Вашингтон всерьез изучить призыв России не расширять НАТО, поскольку существование блока не оправдано. Об этом сообщает РИА Новости.
«НАТО и США отказались утвердительно ответить на просьбу России отказаться от дальнейшего расширения альянса и вывести иностранные войска из стран, прилегающих к России», — сказал он, отметив, что это предложение заслуживает серьезного рассмотрения, и отказ от переговоров по этой ситуации может поставить РФ перед дилеммой в контексте национальной безопасности.
По словам Блэка, лишь «высокомерие НАТО не позволяет серьезно ответить на разумную просьбу России о том, чтобы Украина никогда не была принята в альянс». Как считает экс-сенатор, это соглашение принесло бы пользу для безопасности как Запада, так и для безопасности России. «У НАТО нет веских причин постоянно мозолить России глаза. Нет никаких причин вообще оправдывать дальнейшее существование НАТО», — сказал он.
Как считает Блэк, целью антироссийских санкций, о которых говорят в Вашингтоне, является блокирование российского газопровода «Северный поток-2», введения которого, отметил политик, ждут в Германии.
По мнению Блэка, страны Европы прохладно относятся к идее войны на Украине. Так, ФРГ делает шаги в сторону демилитаризации, сокращая количество танков, что свидетельствует об отсутствии опасений по поводу действий РФ. При этом Франция пытается преодолеть разногласия между Москвой и Киевом, Венгрия дорожит отношениями с Россией, Хорватия объявила, что отзовет войска из НАТО, если случится эскалация. «Европа кажется менее оптимистичной в отношении войны, чем США или Великобритания», — заключил Блэк.
Россия выступает против дальнейшего расширения НАТО и призывают организацию отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны. Стороны также призывают Североатлантический альянс уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.