Бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк призвал Вашингтон всерьез изучить призыв России не расширять НАТО, поскольку существование блока не оправдано. Об этом сообщает РИА Новости.

«НАТО и США отказались утвердительно ответить на просьбу России отказаться от дальнейшего расширения альянса и вывести иностранные войска из стран, прилегающих к России», — сказал он, отметив, что это предложение заслуживает серьезного рассмотрения, и отказ от переговоров по этой ситуации может поставить РФ перед дилеммой в контексте национальной безопасности.

По словам Блэка, лишь «высокомерие НАТО не позволяет серьезно ответить на разумную просьбу России о том, чтобы Украина никогда не была принята в альянс». Как считает экс-сенатор, это соглашение принесло бы пользу для безопасности как Запада, так и для безопасности России. «У НАТО нет веских причин постоянно мозолить России глаза. Нет никаких причин вообще оправдывать дальнейшее существование НАТО», — сказал он.

Как считает Блэк, целью антироссийских санкций, о которых говорят в Вашингтоне, является блокирование российского газопровода «Северный поток-2», введения которого, отметил политик, ждут в Германии.

По мнению Блэка, страны Европы прохладно относятся к идее войны на Украине. Так, ФРГ делает шаги в сторону демилитаризации, сокращая количество танков, что свидетельствует об отсутствии опасений по поводу действий РФ. При этом Франция пытается преодолеть разногласия между Москвой и Киевом, Венгрия дорожит отношениями с Россией, Хорватия объявила, что отзовет войска из НАТО, если случится эскалация. «Европа кажется менее оптимистичной в отношении войны, чем США или Великобритания», — заключил Блэк.

Россия выступает против дальнейшего расширения НАТО и призывают организацию отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны. Стороны также призывают Североатлантический альянс уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.