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Шольц призвал к диалогу с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к диалогу с Россией для урегулирования отношений

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Нужно налаживать диалог с Россией, в том числе в нормандском формате. К урегулированию разногласий призвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует ТАСС.

По его словам, Запад готов вести переговоры с Россией по вопросам безопасности. Для урегулирования разногласий нужно воспользоваться всеми дипломатическими каналами, считает канцлер.

«Нам нужно как можно больше поддерживать дипломатию, но не быть при этом наивными», — сказал он, подчеркнув, что нормандский формат имеет решающее значение для урегулирования кризиса на Украине.

Шольц заметил, что скорого успеха в переговорах с Россией по вопросам безопасности ждать не стоит.

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, проведет в Мюнхене встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис.

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Анастасия Шейкина
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