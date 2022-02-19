Учителя раскрыли реальную долю слабых учеников в российских школах

Почти половина педагогов российских школ считает, что более трети от общего количества учеников в их классах — слабые. Об этом говорится в исследовании образовательной компании MAXIMUM Education, результаты которого предоставлены «Ленте.ру».

Исследование среди учителей из разных регионов страны проводилось в период с 8 по 15 февраля. В нем приняли участие более тысячи человек.

Классных руководителей опросили, какое количество слабых учеников учится в их классе. 40 процентов респондентов ответили, что число таких детей в реальности превышает треть. Еще 18 процентов преподавателей считают отстающими по школьной программе более 20 процентов детей из своего класса. 26 процентов учителей ответили, что слабых учеников в их классе более 10 процентов.

Еще 16 процентов учителей ответили, что в их классе менее 10 процентов слабых учеников.

По мнению половины учителей, причина неуспеваемости слабых учеников в отсутствии мотивации и непонимании ценности образования. При этом 24 процента участников опроса полагают, что решающую роль играет социальный фактор, в том числе неблагоприятные условия в семье, низкий уровень образования родителей и окружение ребенка.

18 процентов учителей отмечают влияние на успеваемость причин, связанных с развитием и здоровьем ученика. И лишь 7 процентов преподавателей считают, что проблема в образовательный факторе: перегруженности педагогов и, как следствие, нехватке времени на неуспевающих детей.

Трети педагогов не хватает образовательных инструментов — методик работы именно со слабыми учениками. Еще 25 процентов отмечают недостаток административной поддержки, а 24 процента — недостаток технологических инструментов, таких как интерактивные помощники для проверки домашнего задания и проведения контрольных работ.

Среди других причин, по которым не удается уделять должное внимание слабым ученикам, 17 процентов педагогов назвали недостаток контроля со стороны родителей, отсутствие официально выделенного времени на консультации, нежелание самих учеников повысить уровень своих знаний, а также сильную загруженность преподавателей отчетами.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге заместитель директора по воспитательной работе предложила пройти школьникам тест «по понятиям». Родители детей рассказали, что анкеты содержали вопросы о том, какие восьмиклассники совершали преступления. Причем варианта ответа «никаких» просто не было.