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Российская учительница предложила пройти детям тест «по понятиям»

В Петербурге замдиректора предложила пройти школьникам тест «по понятиям»

Кадр: ntv.ru

В Санкт-Петербурге заместитель директора по воспитательной работе предложила пройти школьникам тест «по понятиям». Об этом рассказали родители детей, сообщает «НТВ».

«Анкеты содержали вопросы о том, какие дети преступления совершали, причем возможности ответить, что никаких, у детей просто не было», — рассказала мать одного из восьмиклассников.

По ее словам, на вопрос «Преступление какого вида вы совершили?» были варианты ответа: корыстное, корыстно-насильственное, насильственное, административное, иное. Также в тесте российской учительницы были вопросы о том, совершали ли дети преступления в одиночку и при каких обстоятельствах.

После случившегося родители обратились к замдиректору по воспитательной работе. Из-за этого учитель позднее пыталась затравить детей, которые показали фотографии теста родителям.

«Девочка рассказала, что после этого инцидента ее вызвала Инесса Николаевна и сказала, что моя дочь поступила как крыса», — утверждает мать шестиклассницы.

Сама учительница комментировать ситуацию отказалась.

«Если людям заняться нечем, если у них есть неудовлетворенность в жизни и они хотят раздувать это все, ну, значит, пусть раздувают», — сказала она.

После инцидента прокуратура начала проверку.

Ранее в Кемерово учительница не отпустила школьника в туалет, после чего он обмочился на уроке. До случившегося педагог заставила ученика третьего класса ходить в носках по школе за то, что он забыл сменную обувь.

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Анастасия Шейкина
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