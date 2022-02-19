Крупнейшая авиакомпания Германии приостановила полеты в Киев

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa временно приостановила полеты в Киев и обратно. Об этом сообщается в заявлении, которое опубликовано на сайте концерна.

Отмечается, что полеты будут недоступны в период с 21 по 28 февраля включительно. Авиакомпания постоянно следит за ситуацией и позднее примет решение по другим полетам, уточнили в Lufthansa.

Также авиакомпания Austrian Airlines приостановила полеты в Киев и в Одессу с 20 февраля и до конца месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Ранее стало известно, что минобороны ФРГ повысило уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай эскалации ситуации на Украине. По информации пресс-службы германского ведомства, данная мера позволит быстро развернуть войска в случае эскалации обстановки.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о массовой эвакуации населения ДНР в РФ. В первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также заявил о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные жители будут размещены в Ростовской области.