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Германия повысила готовность войск на случай эскалации ситуации на Украине

Минобороны ФРГ повысило готовность войск в рамках НАТО на случай эскалации на Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны ФРГ.

Как отметили в пресс-службе германского ведомства, эта мера позволит быстро развернуть войска в случае эскалации обстановки. «Повышенная готовность к развертыванию позволяет НАТО в случае дальнейшей эскалации со стороны России гарантировать надлежащую уверенность, в частности для наших восточноевропейских союзников при защите союзной территории», — пояснили в Минобороны ФРГ.

При этом, в министерстве подчеркнули, что речь идет не о переброске войск, а о подготовительных мерах, которые в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО позволят снизить время для достижения состояния готовности к переброске.

Отмечается, что для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса.

Ранее сообщалось, что НАТО повысит уровень готовности тысяч солдат альянса. По данным источников, силы быстрого реагирования должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как это было ранее.

Марина Совина
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