НАТО повысит уровень готовности тысяч солдат альянса. Речь идет о силах быстрого реагирования. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте агентства DPA.

«НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией», — сообщают собеседники агентства.

По данным источников, силы быстрого реагирования должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как это было ранее.

Ранее лидеры ЕС, НАТО и США провели телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины из-за тревожных сообщений