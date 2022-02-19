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НАТО повысит уровень готовности тысяч солдат альянса

Источники DPA заявили, что НАТО повысит уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО повысит уровень готовности тысяч солдат альянса. Речь идет о силах быстрого реагирования. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте агентства DPA.

«НАТО повышает уровень готовности тысяч солдат из-за кризиса с Россией», — сообщают собеседники агентства.

По данным источников, силы быстрого реагирования должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как это было ранее.

Ранее лидеры ЕС, НАТО и США провели телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины из-за тревожных сообщений

Марина Совина
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