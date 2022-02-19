Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии призвали НАТО частично принять требования России по безопасности

Бывший британский посол Брентон: НАТО следует отказаться от приема Украины в альянс

Фото: Pixabay.com

НАТО следует отказаться от приема Украины в Североатлантический альянс, заявил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию LBC.

По его словам, это позволит частично принять требования Москвы о гарантиях безопасности. «Завышенные» предложения России по гарантиям безопасности «почти невозможно» выполнить, считает дипломат. «Но сделка все равно может быть достигнута. Все знают, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, поскольку она просто не соответствует стандартам», — отметил он.

Материалы по теме:
День, когда не началась война. Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
День, когда не началась война.Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
17 февраля
Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Подставил плечо.Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
17 февраля

Бывший посол призвал Запад пойти на компромисс с Россией по вопросу членства Украины в альянсе. «Мы можем найти такую комбинацию слов, которая даст президенту России Владимиру Путину уверенность в том, что Украина не окажется в НАТО в ближайшие 20 лет», — отметил он. По его словам, многие страны могут поддержать эту идею, так как идут «по этому пути»: это Германия, Франция, «может быть, даже США».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить для Киева систему гарантий как у стран НАТО. По его словам, альянс остается единственным для Украины союзом безопасности, к которому государство могло бы присоединиться.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
ФСБ подтвердила попадание снарядов на территорию России
Сомнологи развеяли главный миф о лучшем времени отхода ко сну
Блинкен обсудит с Лавровым «очень конкретные идеи» по безопасности в мире
МЧС России пообещало круглосуточно эвакуировать беженцев из Донбасса
Посетителю подмосковного бара отгрызли палец
В ОДКБ предложили направить в Донбасс миротворцев при согласии Украины
Всемирный банк поддержит реформы на Украине
Великобритания пригрозила запретить въезд российским олигархам
Зеленский отказался «кланяться» за помощь партнеров Украине
Тренер норвежских лыжников допустил тренировки в Сибири после Олимпиады
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.