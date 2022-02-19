В Британии призвали НАТО частично принять требования России по безопасности

НАТО следует отказаться от приема Украины в Североатлантический альянс, заявил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию LBC.

По его словам, это позволит частично принять требования Москвы о гарантиях безопасности. «Завышенные» предложения России по гарантиям безопасности «почти невозможно» выполнить, считает дипломат. «Но сделка все равно может быть достигнута. Все знают, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, поскольку она просто не соответствует стандартам», — отметил он.

Бывший посол призвал Запад пойти на компромисс с Россией по вопросу членства Украины в альянсе. «Мы можем найти такую комбинацию слов, которая даст президенту России Владимиру Путину уверенность в том, что Украина не окажется в НАТО в ближайшие 20 лет», — отметил он. По его словам, многие страны могут поддержать эту идею, так как идут «по этому пути»: это Германия, Франция, «может быть, даже США».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить для Киева систему гарантий как у стран НАТО. По его словам, альянс остается единственным для Украины союзом безопасности, к которому государство могло бы присоединиться.