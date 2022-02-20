Сопровождавшие главу МВД Украины западные журналисты попали под обстрел

Сопровождавшие главу МВД Украины Дениса Монастырского западные журналисты французского агентства Agence France Press и телеканала CNN попали под обстрел в Донбассе. Об этом сообщает CNN.

«Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, попала под минометный обстрел в субботу, когда сопровождала министра внутренних дел Украины на передовой», — заявил телеканал.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что министр внутренних дел Денис Монастырский попал под обстрел во время визита в зону проведения Операции Объединенных Сил (ООС) в Донбассе. Глава ведомства вместе с группой нардепов партии «Слуга народа» и 25 иностранными журналистами оказались под минометным огнем.

