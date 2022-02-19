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Глава МВД Украины попал под обстрел на Донбассе

Глава украинского МВД Монастырский попал под обстрел в зоне ООС на Донбассе

Фото: Shutterstock

Глава МВД Украины Денис Монастырский попал под обстрел во время визита в зону проведения Операции Объединенных Сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Чиновник сообщил, что Монастырский, вместе с группой нардепов партии «Слуга народа» и 25 иностранными журналистами оказались под минометным огнем. Telegram-канал «Политика Страны» продемонстрировал видео, на котором видно, как солдаты командуют ложиться, а один из бойцов прикрывает собой Монастырского.

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«Чудом никто не пострадал», — прокомментировал ситуацию Геращенко. Он также добавил, что «журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа, смогли воочию убедиться кто на самом делал готовится к наступлению на мирную Украину, а кто готовится к обороне».

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной ЛНР обнаружили устройство под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском, который находится на пути следования беженцев из Донбасса в Россию.

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Николай Чигасов
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