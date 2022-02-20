Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Депутат обвинил США в попытке вынудить Зеленского начать войну между славянами

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что США вынуждают Зеленского развязать войну с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет обвинил США в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

По словам Шеремета, Вашингтон пытается вынудить Зеленского развязать войну между славянскими народами. «Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, благодаря тем предателям, которые пришли к власти на Украине», — заявил он. Депутат выразил мнение, что сегодня власти страны начали превращать ее в «анти-Россию».

Ранее Зеленский поблагодарил США за их разведданные, однако отметил, что доверяет украинской разведке, которая понимает происходящее у границ. Он также пояснил, что решил приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку важно, чтобы партнеры и друзья Украины ничего «не решали за ее спиной».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Разведка США заявила о приказе российским войскам «вторгнуться» на Украину
Россиян рассмешила усыпанная снегом статуя революционера в Москве
В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ населенных пунктов запрещенными снарядами
Посольство США посоветовало американцам подумать о плане по выезду из России
В ОБСЕ заявили о применении в Донбассе запрещенных тяжелых вооружений
Депутат обвинил США в попытке вынудить Зеленского начать войну между славянами
Экс-глава департамента СБУ предрек развязывание войны на Украине странами Запада
Посол России заявил об отсутствии у Москвы планов атаковать Украину
ЛНР сообщила о массовом обстреле украинской артиллерией линии соприкосновения
Еще одна страна откроет границы для непривитых россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.