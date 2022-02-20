Депутат обвинил США в попытке вынудить Зеленского начать войну между славянами

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет обвинил США в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

По словам Шеремета, Вашингтон пытается вынудить Зеленского развязать войну между славянскими народами. «Это мечта американцев, которая сегодня реализуется на практике, благодаря тем предателям, которые пришли к власти на Украине», — заявил он. Депутат выразил мнение, что сегодня власти страны начали превращать ее в «анти-Россию».

Ранее Зеленский поблагодарил США за их разведданные, однако отметил, что доверяет украинской разведке, которая понимает происходящее у границ. Он также пояснил, что решил приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку важно, чтобы партнеры и друзья Украины ничего «не решали за ее спиной».