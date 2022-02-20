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На окраинах Донецка произошли взрывы

На окраинах Донецка в ДНР слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На окраинах Донецка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) произошли взрывы, сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что звуки взрывов отчетливо слышны с окраин города. При этом официальной информации от властей или представительства ДНР в СЦКК об этом пока не поступает.

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18 января

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин раскрыл число украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, Донецк фиксирует порядка 150 тысяч военнослужащих личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также Пушилин добавил, что республика сделает все для дипломатического решения конфликта в Донбассе.

18 февраля началась массовая эвакуация граждан самопровозглашенных республик Донбасса в Россию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

Марина Совина
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