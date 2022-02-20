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Полиция российского региона начала проверку из-за жестокого убийства енота

Полиция Пермского края проводит проверку из-за видеоролика с жестоким убийством енота

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция Пермского края начала проверку из-за кадров жестокого убийства енота, записанных местными охотниками. Об этом сообщает издание «Подъем».

Проверка организована по факту размещения в соцсетях видеоролика, на котором поймавшие животное охотники давят его, положив под колеса «Нивы».

Издание отмечает, что некоторые пользователи соцсетей узнали в живодере жителя города Лабытнанги.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов взял под личный контроль случай расстрела собаки из арбалета, произошедший в Улан-Удэ. Тогда активисты нашли раненое стрелой в голову животное, гуляющее по одной из городских улиц, и отвезли его на экстренную операцию.

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Роман Кирьянов
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