Полиция российского региона начала проверку из-за жестокого убийства енота

Полиция Пермского края начала проверку из-за кадров жестокого убийства енота, записанных местными охотниками. Об этом сообщает издание «Подъем».

Проверка организована по факту размещения в соцсетях видеоролика, на котором поймавшие животное охотники давят его, положив под колеса «Нивы».

Издание отмечает, что некоторые пользователи соцсетей узнали в живодере жителя города Лабытнанги.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов взял под личный контроль случай расстрела собаки из арбалета, произошедший в Улан-Удэ. Тогда активисты нашли раненое стрелой в голову животное, гуляющее по одной из городских улиц, и отвезли его на экстренную операцию.