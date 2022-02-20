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Джонсон допустил крупнейшую войну в Европе с 1945 года из-за Украины

Джонсон допустил, что ситуация на Украине приведет к крупнейшей войне в Европе с 1945 года
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Carl Recine / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Об этом пишет ТАСС.

«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», — утверждает британский премьер.

По его словам, есть «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск на Украину, которое якобы может происходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев».

При этом Джонсон отметил, что в результате подобных гипотетических действий пострадают не только украинцы, но и россияне.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
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