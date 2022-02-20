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Блинкен пообещал ответ России при «среднем уровне кипения» ситуации в Донбассе

Госсекретарь Блинкен: США ответят России при «среднем уровне кипения» ситуации в Донбассе
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ответит России не только в случае полномасштабного «вторжения» на Украину, но даже если ситуация в Донбассе будет находиться на «низком или среднем уровне кипения». Об этом он рассказал в интервью CBS.

Блинкен ответил на вопрос журналистики о том, какие шаги предпримут Штаты в случае, если Москва не станет «нападать» на Украину, а будет держать ситуацию «на низком уровне кипения», например, совершая кибератаки. Он отметил, что подобное развитие событий неприемлемо. Глава ведомства добавил, что данный сценарий США подробно обсудили со своими партнерами и союзниками. «И на это тоже будет ответ», — подчеркнул он.

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Министр также добавил, что его работа как дипломата заключается в том, чтобы в этой ситуации использовать все возможности для предотвращения войны. Он подчеркнул, что будет делать все, чтобы не допустить подобного сценария до тех пор, пока Вашингтон не узнает, что российские танки едут, самолеты летят и «агрессия» началась в полном масштабе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников оценил возможность нападения со стороны России в ближайшие дни. По его словам, на данный момент украинская разведка не наблюдает формирования ударной группировки РФ. Резников отметил, что поэтому говорить о нападении завтра-послезавтра неуместно.

Марина Совина
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