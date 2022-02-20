Глава совета ЕС пригрозил России масштабными санкциями из-за Украины

В случае дальнейшей эскалации напряженности на границе с Украиной ЕС применит масштабные экономические санкции против России, Запад не может все время предлагать России решить кризис одними лишь переговорами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, [Евросоюз] не видит никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать "оливковую ветвь", если эскалация продолжится — будут введены масштабные санкции», — пригрозил глава совета.

По мнению Мишеля, недавние дипломатические и внешнеполитические действия России были направлены на то, чтобы «разделить страны Запада», но результатом этого стал обратный эффект, который сплотил страны Евросоюза, трансатлантических союзников Европы — США и Канаду, а также других партнеров «по всему миру».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что экономические санкции Евросоюза против России в случае войны на Украине будут включать кредитные ограничения, а также блокировку поставок технологий.

