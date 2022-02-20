Стали известны подробности заражения Елизаветы II коронавирусом

Заразившаяся коронавирусом королева Великобритании Елизавета II легко переносит заболевание. У нее наблюдаются симптомы, похожие на простудные. О подробностях со ссылкой на Букингемский дворец сообщает Daily Mail.

Несмотря на положительный тест на коронавирус, королева продолжит выполнять свои «необременительные обязанности». При этом Елизавета II будет находиться под наблюдением врачей и следовать их назначениям. По данным издания, 95-летняя королева уже трижды сделала прививку от коронавируса. Первый раз она вакцинировалась в январе 2021 года.

Это, по словам вирусолога Виктора Ларичева, поможет Елизавете II легко перенести заболевание. В эфире радиостанции Говорит Москва он подчеркнул, что, скорее всего, королева заразилась омикроном, который не так опасен, как предыдущие штаммы коронавируса.

Прогноз с большой долей вероятности хороший Виктор Ларичев вирусолог

Королевская эпидемия

Это не первый за последнее время случай коронавируса в британской королевской семье. Наследник престола принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на COVID-19 10 февраля, за полторы недели до выявления вируса у Елизаветы II. По данным источников издания, королева виделась с сыном 8 февраля, за два дня до того, как у него выявили коронавирус.

Супруга принца Чарльза герцогиня Корнуолльская Камилла также заразилась. Об этом стало известно 14 февраля. Сам же наследник британского престола заболел COVID-19 уже во второй раз. До этого он заразился в марте 2020 года. После этого принц жаловался, что у него не восстановились вкус и обоняние.

«Как видите, я не могу двигаться»

Ранее источник The New York Times сообщил, что у Елизаветы II возникли проблемы с ногами. По утверждению собеседника издания, ей непросто ходить даже с тростью. Источник уточнил, что 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II ответила: «Ну, как видите, я не могу двигаться».

Общественность обратила внимание на проблемы со скованностью движений королевы еще в октябре 2021 года. Тогда она впервые стала ходить с тростью без медицинских показаний, а для удобства.

Тогда же, в октябре, Елизавете II пришлось провести ночь в больнице. В Букингемском дворце уточнили, что она следовала рекомендации врачей о необходимом отдыхе. В клинике ей провели «некоторые предварительные исследования». После этого она стала пропускать публичные мероприятия, например конференцию ООН по изменению климата в Глазго. А в ноябре из-за потянутой спины королеве не удалось посетить церемонию в рамках Дня поминовения.

«Передача власти уже идет»

В Великобритании заметили, что королева могла начать передачу власти принцу Чарльзу. Так, историк Эд Оуэнс обратил внимание, что сын Елизаветы II все чаще подменяет мать на официальных мероприятиях, а также занялся присвоением титулов, что входило в обязанности королевы.

Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идет Эд Оуэнс историк

По неподтвержденной информации, в Великобритании даже тайно разрабатывают план коронации принца Чарльза и Камиллы. Об этом сообщили источники The Mail on Sunday. Собеседник издания утверждает, что служба пройдет в Вестминстерском аббатстве и будет упрощенной по сравнению с предыдущими церемониями.

Сама же Елизавета II в феврале официально объявила, что следующей королевой станет жена принца Чарльза Камилла. В послании, приуроченном к 70-летию юбилею монарха на престоле, она сказала, что ждет от британцев такой же поддержки для преемницы, какую сейчас оказывают ей самой.

Королеве Елизавете II 95 лет. Она является монархом с 1952 года. В сентябре 2015 года монарх установила рекорд по продолжительности пребывания на троне среди всех британских правителей.