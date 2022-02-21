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Подросток поймал на удочку огромную тупорылую акулу

Подросток 45 минут боролся с 130-килограммовой тупорылой акулой и вытащил ее из воды

Подросток из австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, рыбачил с друзьями и поймал на удочку 130-килограммовую тупорылую акулу. Об этом сообщает 9 News.

15-летний Эддисон Ходж поймал на крючок огромную рыбу, которая чуть не утянула его в воду. Оказалось, что это тупорылая акула, длина которой составляла 2,8 метра.

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По словам австралийца, акула весила около 130 килограммов. Она попалась на крупную наживку. Чтобы вытащить рыбу из воды, юноше пришлось бороться с ней 45 минут.

Ходж подчеркнул, что вместе с друзьями стремился поймать акулу как можно большего размера, но не ожидал, что она окажется настолько огромной.

Рыбаки сфотографировались с акулой и отпустили ее обратно в воду. Несмотря на то что Ходж остался без улова, теперь у него будет своя рыбацкая байка, которую он сможет рассказывать друзьям.

Ранее сообщалось, что сантехник из Нортгемптоншира в Великобритании поймал атлантическую сельдевую акулу недалеко от побережья английского графства Девоншир и побил существующий рекорд. Длина пойманной акулы составляла 2,1 метра, а вес — 250 килограммов.

Алиса Дмитриева
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