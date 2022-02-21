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Россиянин сознался в совершенном 15 лет назад убийстве студентки в Северске

Россиянин забрал с тела убитой жертвы рюкзак и выдал себя этим спустя 15 лет

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Россиянин сознался в убийстве студентки, совершенном почти 15 лет назад в Северске, — вывести убийцу на чистую воду помог рюкзак, который он забрал с тела жертвы. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 21 февраля, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, 19-летняя студентка пропала в Северске в июне 2007 года. Последними ее видели однокурсники, с которыми она отмечала в кафе окончание обучения. Но домой после мероприятия она не вернулась.

Ее начали разыскивать как без вести пропавшую. Спустя какое-то время тело девушки нашли в лесу. Сыщики отработали несколько версий произошедшего, опросили всех, кто был знаком с жертвой, но установить обстоятельства ее смерти долгое время не удавалось.

В начале 2022 года в полицию обратились местные жители, которые вспомнили важную деталь — после исчезновения девушки была составлена ориентировка с точным описанием ее вещей. Среди них был и рюкзак особенной расцветки. Точно такой же рюкзак был замечен в одной из машин на улицах города. Когда полицейские пришли к владельцу авто с вопросами, то он оказал сопротивление — повредил руку одному из стражей порядка. Позже мужчина сознался в убийстве. Сейчас он под стражей. Помимо убийства, ему придется ответить перед законом и за применение насилия в отношении представителя власти.

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Леонид Микуляк
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