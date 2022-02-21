Саакашвили снова объявил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о повторной голодовке из-за плохого лечения. Об этом сообщает ТАСС.

«Происходит моя целенаправленная инвалидизация. Вы [власти Грузии] хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой», — заявил он и добавил, что с сегодняшнего дня, 21 февраля, объявляет бессрочную голодовку.

В начале февраля Саакашвили в ходе заседания суда пожаловался на ухудшение состояния здоровья и потребовал допустить к нему личного врача. По словам политика, несмотря на плохое самочувствие, к нему не пускают медиков.

Бывший президент Грузии был арестован 1 октября, когда вернулся на родину для участия в протестах после восьми лет эмиграции. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Сейчас Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и жестком разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

Под арестом экс-президент Грузии держал голодовку 50 дней, затем его перевели в военный госпиталь.