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В «Единой России» согласились поддержать обращение по признанию ДНР и ЛНР

В ЕР готовы рассмотреть возможное обращение президента по признанию ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Депутаты фракции «Единая Россия» согласились рассмотреть и поддержать возможное обращение президента страны Владимира Путина по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя фракции Адальби Шхагошева.

По его словам, при любой практической реализации «обращение президента по ДНР и ЛНР будет Госдумой поддержано».

Ранее президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности по вопросу признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что решил обсудить обращение глав республик о признании их независимости и обращение Госдумы по этому поводу.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбой признать независимость республик. Кроме того, Пушилин попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

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Юлия Ямпольская
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