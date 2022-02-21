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Кризис вокруг Украины сравнили с кануном Первой мировой войны

Политолог Сушенцев сравнил напряженность в Европе с кануном Первой мировой войны

Фото: Vladimir Lavrov / Reuters

Напряженность в Европе, в частности, кризис вокруг Украины, отличается от ситуации, сложившейся накануне Первой мировой войны. Об этом рассказал программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», и. о. декана факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим — и это, наверно, одно из полезных следствий протекающего кризиса — отсутствие у главных действующих лиц реального намерения, сопоставимого с предвоенным периодом Первой мировой войны и так далее, на реальное военное решение существующих проблем», — сравнил политолог.

По его словам, нынешнее международное сообщество привыкло к долгому миру. Однако мировые лидеры, отметил Сушенцев, игнорируют ситуацию в серой зоне: «провокации, информационные операции, санкции, угрозы разного рода и давление». «Само по себе это крайне опасно», — добавил специалист, комментируя международный процесс вокруг Украины.

Ранее правительство Германии анонсировало дату переговоров президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца — они состоятся 21 февраля.

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Николай Чигасов
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