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Курс рубля обвалился после просьб о признании независимости ДНР и ЛНР

Курс доллара достиг 79 рублей после просьб о признании независимости ДНР и ЛНР

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

После просьб глав самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о признании их независимости со стороны России курс рубля обвалился к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания новости курс доллара достиг 79 рублей, курс евро — 89,52 рубля.

Индекс Мосбиржи падает на почти 9 процентов, индекс РТС — на 11,76 процента.

Курс доллара от TradingView

С обращениями к президенту России Владимиру Путину руководители ДНР и ЛНР обратились днем 21 февраля. «Прошу вас признать суверенитет и независимость ЛНР. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны», — сказал в ходе телеобращения глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее в середине февраля в ходе рейтингового голосования депутаты Госдумы уже постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

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Платон Щукин
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