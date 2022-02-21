Курс рубля обвалился после просьб о признании независимости ДНР и ЛНР

После просьб глав самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о признании их независимости со стороны России курс рубля обвалился к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания новости курс доллара достиг 79 рублей, курс евро — 89,52 рубля.

Индекс Мосбиржи падает на почти 9 процентов, индекс РТС — на 11,76 процента.

С обращениями к президенту России Владимиру Путину руководители ДНР и ЛНР обратились днем 21 февраля. «Прошу вас признать суверенитет и независимость ЛНР. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны», — сказал в ходе телеобращения глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее в середине февраля в ходе рейтингового голосования депутаты Госдумы уже постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

