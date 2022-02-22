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Раскрыты сроки выхода VR-гарнитуры Apple

Инсайдеры рассказали, что Apple выпустит свой VR-шлем до конца 2022 года

Фото: Carlo Allegri / Globallookpress.com

Устройство виртуальной и дополненной реальности Apple выйдет до конца года. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на отчет аналитиков DigiTimes, согласно которому первый шлем VR/AR будет выпущен до конца года. Также специалисты раскрыли сроки начала активной работы над устройством — девайс поступит в массовое производство в августе-сентябре. Инсайдеры рассказали, что руководство компании намерено успеть в срок, так как производственные испытания гарнитуры уже завершились.

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По словам источников, уникальный продукт компании будет предназначен в основном для корпоративных пользователей и профессиональных приложений. Также эксперты DigiTimes рассказали, что Apple уже запланировала выход аппарата второго поколения. Данная версия шлема виртуальной и дополненной реальности будет иметь ограниченные характеристики, оснащаться улучшенным аккумулятором и иметь доступную цену. Анонс второго поколения устройства запланирован на 2023 год.

Не все отраслевые аналитики уверены, что Apple успеет выпустить новый для компании гаджет до конца года. Так, Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg заявил, что из-за проблемы с разработкой выход девайса задержится до 2023 года.

В конце февраля аналитики TrendForce сообщили, что первая гарнитура дополненной и виртуальной реальности от Apple будет работать со специальным ПО. В американской компании намерены распространять приложения по платной подписке.

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Андрей Ставицкий
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