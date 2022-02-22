Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Австрия разрешила въезд россиянам по тесту на коронавирус

C 22 февраля в Австрию можно въехать с отрицательным результатом теста на COVID-19

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Власти Австрии разрешили въезд российским туристам по результатам теста на коронавирус с 22 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление австрийского Минздрава.

Согласно новым правилам, въезд в республику разрешен не только путешественникам с сертификатом о перенесенном заболевании или о вакцинации препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Материалы по теме:
Логово интриг Романы с сестрами, войны за комнаты и зверинец: чем жил один из самых роскошных дворцов Европы
Логово интригРоманы с сестрами, войны за комнаты и зверинец: чем жил один из самых роскошных дворцов Европы
25 сентября
Инопланетный уют Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
Инопланетный уютИскусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
12 июля

Срок действия ПЦР-исследования — 72 часа, антиген-теста — 24 часа. Если при пересечении границы турист не предоставляет ни результаты теста, ни сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании, он обязан отправиться на десятидневный карантин за свой счет. Завершить изоляцию можно будет только при отрицательном результате теста. При этом отмечается, что соответствующие правила не распространяются на детей до 12 лет.

Ранее в феврале сообщалось, что россияне массово бросились искать авиабилеты в ряд европейских стран, которые упростили правила въезда для иностранцев. Так, в период с 14 по 17 февраля отечественные туристы начали искать билеты в Норвегию в два раза чаще, чем за последние 30 дней. Кроме того, наблюдается интерес россиян к авиабилетам в Австрию — число поисковых запросов выросло втрое. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Госдума одобрила соглашения с ДНР и ЛНР
В Италии высказались о признании ДНР и ЛНР
Следователи занялись побегом вора в законе Васи Бандита из-под домашнего ареста
Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине
Россиянка попала в больницу из-за бездействия коммунальщиков
Посла России вызовут в МИД Австрии
Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией
Эрдоган осудил признание ДНР и ЛНР
Зеленский выступил за полную остановку «Северного потока-2»
Зеленский назвал последствия признания ДНР и ЛНР для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.