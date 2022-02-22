Австрия разрешила въезд россиянам по тесту на коронавирус

Власти Австрии разрешили въезд российским туристам по результатам теста на коронавирус с 22 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление австрийского Минздрава.

Согласно новым правилам, въезд в республику разрешен не только путешественникам с сертификатом о перенесенном заболевании или о вакцинации препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Срок действия ПЦР-исследования — 72 часа, антиген-теста — 24 часа. Если при пересечении границы турист не предоставляет ни результаты теста, ни сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании, он обязан отправиться на десятидневный карантин за свой счет. Завершить изоляцию можно будет только при отрицательном результате теста. При этом отмечается, что соответствующие правила не распространяются на детей до 12 лет.

Ранее в феврале сообщалось, что россияне массово бросились искать авиабилеты в ряд европейских стран, которые упростили правила въезда для иностранцев. Так, в период с 14 по 17 февраля отечественные туристы начали искать билеты в Норвегию в два раза чаще, чем за последние 30 дней. Кроме того, наблюдается интерес россиян к авиабилетам в Австрию — число поисковых запросов выросло втрое.