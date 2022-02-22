Кремль назвал автора обращения по признанию ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин является автором обращения, в котором он заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Костяк обращения фактически целиком готовил сам президент. Он является непосредственным автором», — добавил пресс-секретарь главы государства. По его словам, определенной публикации обращения не предусматривается, так как он уже опубликовано на сайте.

22 февраля ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Вслед за ними аналогичное решение приняла Государственная Дума. Далее решение о договоре России и Народных Республик должен будет рассмотреть Совет Федерации.