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Кремль назвал автора обращения по признанию ДНР и ЛНР

Песков заявил, что Путин является автором обращения по признанию ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Президент России Владимир Путин является автором обращения, в котором он заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Костяк обращения фактически целиком готовил сам президент. Он является непосредственным автором», — добавил пресс-секретарь главы государства. По его словам, определенной публикации обращения не предусматривается, так как он уже опубликовано на сайте.

22 февраля ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Вслед за ними аналогичное решение приняла Государственная Дума. Далее решение о договоре России и Народных Республик должен будет рассмотреть Совет Федерации.

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Юлия Ямпольская
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