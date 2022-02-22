Байден заявил о начале «вторжения» на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы начала «вторжение» на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Также американский лидер сообщил, что признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России влечет за собой необходимость твердого ответа. «Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок», — сказал он, выступая в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины.