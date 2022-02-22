Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил о начале «вторжения» на Украину

Президент Байден заявил, что признание Россией ДНР и ЛНД влечет твердый ответ США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы начала «вторжение» на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Также американский лидер сообщил, что признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России влечет за собой необходимость твердого ответа. «Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок», — сказал он, выступая в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Байден объявил о введении санкций США против России
В Евросоюзе раскрыли подробности о санкциях против депутатов Госдумы
«Большая семерка» осудила признание Россией ДНР и ЛНР и захотела усилить санкции
Байден заявил о начале «вторжения» на Украину
Российского посла в Словакии вызвали в МИД из-за ситуации на востоке Украины
Большунов оценил свои призовые за медали на Олимпиаде-2022
Раскрыты способы защиты от мошенников при онлайн-покупках
Россия окажет медпомощь беженцам из ЛНР и ДНР
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.