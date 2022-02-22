Продажи Coca-Cola в России взлетели

В минувшем году объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в России взлетел сразу на 18,3 процента в годовом выражении, до 2,1 миллиарда литров. Об этом со ссылкой на сообщение компании сообщает РИА Новости.

Особенно высокими по стране оказались продажи энергетиков, газированных напитков для взрослых, а также напитков с низким содержанием сахара или без него.

Чистая прибыль Coca-Cola HBC (продает товары бренда в России, Нигерии, Италии и странах Центральной и Восточной Европы) в 2021 году выросла на 31,9 процента, до 547,2 миллиона евро, а базовая прибыль на акцию достигла 1,5 евро против 1,14 евро за год до этого. В России рост продаж оказался больше, чем в среднем по остальным странам присутствия Coca-Cola HBC. Общие объем реализованной продукции компании составил 13,7 миллиарда литров, что на 13 процентов больше, чем в 2020 году.

В ноябре прошлого года Coca-Cola подала в суд компанию «Аквалайф», которая выпускает газированные напитки под брендом Fantola, зарегистрированным в России в 2019 году. Корпорация считает, что название похоже на товарный знак Fanta.

«Аквалайф» играет заметную роль на российском рынке газированных напитков (в числе прочих ей принадлежит бренд «Напитки из Черноголовки»), на ее долю приходится 4,6 процента продаж. Coca-Cola занимает долю в 19,2 процента.