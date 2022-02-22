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Актриса Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом
Татьяна Доронина

Татьяна Доронина. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 88-летняя актриса попала в больницу давно, у нее был выявлен COVID-19. Известно, что состояние пациентки осложняется сопутствующими заболеваниями. Доронина находится в эмоционально нестабильном состоянии, поэтому медики применяют седативные препараты.

По информации Mash, легкие народной артистки поражены на 20 процентов справа и на 16 процентов слева. Однако врачи наблюдают положительную динамику по КТ.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Татьяна Доронина попала в больницу. Официальная причина ее госпитализации была неизвестна. Тогда отмечалось, что актриса похудела более чем на 20 килограммов из-за стресса.

Татьяна Доронина — советская и российская актриса театра и кино, режиссер. Она снялась в таких картинах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха» и «Старшая сестра» и других. Работала художественным руководителем МХАТ имени Горького с 1987 по 2018 год.

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Сергей Равин
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