Актриса Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу, сообщают «Дни.ру».

Официальная причина ее госпитализации неизвестна. Отмечается, что актриса похудела более чем на 20 килограммов из-за стресса. Кроме того, Доронина перестала выходить на связь с друзьями и коллегами, пишет издание. «Как я понимаю, почти весь этот год она находилась в мощнейшем сильном стрессе. Сейчас она чувствует себя лучше. Она восстанавливается в госпитале», — рассказал заслуженный артист России Андрей Чубченко.

Летом актеры МХАТа записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием вернуть на должность худрука Татьяну Доронину. По словам актрисы Лидии Матасовой, Доронину вынудили подписать соглашение об уходе с поста худрука театра. «Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — пояснила Матасова. Она отметила, что против нового руководства выступают около 30 человек из труппы.

Татьяна Доронина — советская российская актриса театра и кино, театральный режиссер. Она снялась в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха» и «Старшая сестра». Она работала худруком МХАТ имени Горького с 1987 по 2018 год.

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