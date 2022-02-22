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Польша потребовала немедленно ввести санкции против России

Президент Польши Дуда потребовал немедленно ввести санкции против России из-за ДНР и ЛНР
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда потребовал немедленно ввести санкции против России после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«В ситуации, когда президент России подрывает европейский порядок, установленный на рубеже 20-го и 21-го веков, необходимо большое единство и твердая позиция со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона. Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции немедленно!», — написал Дуда.

Ранее президент России Владимир Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.

Марина Совина
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