Польша потребовала немедленно ввести санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда потребовал немедленно ввести санкции против России после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«В ситуации, когда президент России подрывает европейский порядок, установленный на рубеже 20-го и 21-го веков, необходимо большое единство и твердая позиция со стороны НАТО, ЕС и стран нашего региона. Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции немедленно!», — написал Дуда.

Ранее президент России Владимир Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.