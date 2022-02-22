Максим Фадеев сравнил пение поп-звезд с криками петуха

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев сравнил пение поп-звезд с птичьими криками. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

У себя на странице в соцсети он опубликовал видео с кричащим петухом. По мнению Фадеева, схожим образом звучат голоса некоторых отечественных исполнителей в студии звукозаписи.

«Я смеялся, как мальчишка! Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! Сейчас, как я вижу, дела обстоят еще хуже! Можете не верить, но так поют очень многие наши суперзвезды», — заявил шоумен.

Его подписчики оценили публикацию и поддержали мнение Фадеева: «Да он поет лучше многих "звезд"», «Особенно если вырубить фанеру и микрофон, будет как раз как в конце», «Нет никаких звезд. Есть неплохие исполнители отдельных песен, ставших хитами. Только и всего».

В январе 2022 года Максим Фадеев назвал поп-певицу Ольгу Бузову жертвой собственных продюсеров. Он отметил, что люди, которые продвигают карьеру артистки, толкают ее на странные поступки.