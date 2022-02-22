Устроившего стрельбу в московском МФЦ с двумя погибшими признали невменяемым

45-летнего полковника в отставке Сергея Глазова, открывшего стрельбу в МФУ Москвы, признали невменяемым по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Он проходил обследование в научно-исследовательском институте (НИИ) судебной психиатрии имени Сербского в Москве. Глазов провел там 28 дней. Представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) он рассказал, что на протяжении всего этого срока ежедневно общался с врачами. Условия содержания в НИИ назвал приемлемыми.

Глазов не согласен с выводами специалистов, считая себя совершенно здоровым человеком. Он не верит в то, что убил двух человек.

После завершения экспертизы в НИИ его перевели в психиатрическую больницу столичного СИЗО №2 («Бутырка»). Глазова поместили в палату-камеру с двумя заключенными, которые, по его словам, слишком много болтают.

Отставной военный открыл огонь в МФЦ Москвы на Новокузьминской улице 7 декабря. Он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.